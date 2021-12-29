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    УЕФА открыл дело в отношении «Марселя» за баннер «Карабах – это Армения»

    УЕФА может наказать «Марсель». Причина – политический баннер болельщиков французского клуба на матче Лиги конференций с «Карабахом».

    Фанаты вывесили баннер с надписью «Карабах – это Армения».

    В УЕФА сообщили, что провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера запрещены на стадионах.

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    Источник: Foot Mercato

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