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  • Медведев: «Пригласим фигуристок-призерок Олимпиады на игры «Зенита»

Медведев: «Пригласим фигуристок-призерок Олимпиады на игры «Зенита»

18 февраля 2022, 22:46
15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от личного турнира фигуристок на Олимпиаде. Клуб пригласит девушек-призерок на матчи.

— Считаю, самое главное, что олимпийское золото в одиночном женском фигурном катании у нас и серебро тоже. И моя тезка Саша Трусова установила рекорд, выполнив пять четверных прыжков. Блестящая программа Ани Щербаковой — прочувственная, художественная, техничная. Думаю, любая из наших девушек была достойна выиграть Олимпиаду.

Камила Валиева, к сожалению, не смогла выдержать давление. На ее месте никто не смог бы выдержать такое отношение. Мне кажется, что Баху следует заняться своими олимпийскими делами, а не комментировать, как мы должны встречать наших героинь.

— Планируете пригласить героинь Олимпиады на матчи «Зенита»?

— Мы неоднократно это делали и будем использовать такую возможность, как только она появится.

  • Накануне россиянка Анна Щербакова взяла золото в личном турнире фигуристок.
  • 2-е место досталось ее соотечественнице Александре Трусовой.
  • 4-й осталась еще одна россиянка Камила Валиева.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (15)
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NewLife
1645220229
Думаешь им это интересно ? Зачем ставить девчонок в неудобное положение ради пиара бомжатни.
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adekvat0726
1645253544
Димон любит побалдеть с фигуристками, пригласит наверно.. в сауну
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Stavr007
1645271207
тренера нормального пригласил бы...
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Hektor 84
1645309745
С чего этот чудик решил что они придут?
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paracetamol
1645359456
Пригласим фигуристок-призерок Олимпиады на игры «Зенита, если они с отвращением не согласятся.
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