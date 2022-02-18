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    Медведев: «Пригласим фигуристок-призерок Олимпиады на игры «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от личного турнира фигуристок на Олимпиаде. Клуб пригласит девушек-призерок на матчи.

    — Считаю, самое главное, что олимпийское золото в одиночном женском фигурном катании у нас и серебро тоже. И моя тезка Саша Трусова установила рекорд, выполнив пять четверных прыжков. Блестящая программа Ани Щербаковой — прочувственная, художественная, техничная. Думаю, любая из наших девушек была достойна выиграть Олимпиаду.

    Камила Валиева, к сожалению, не смогла выдержать давление. На ее месте никто не смог бы выдержать такое отношение. Мне кажется, что Баху следует заняться своими олимпийскими делами, а не комментировать, как мы должны встречать наших героинь.

    — Планируете пригласить героинь Олимпиады на матчи «Зенита»?

    — Мы неоднократно это делали и будем использовать такую возможность, как только она появится.

    • Накануне россиянка Анна Щербакова взяла золото в личном турнире фигуристок.
    • 2-е место досталось ее соотечественнице Александре Трусовой.
    • 4-й осталась еще одна россиянка Камила Валиева.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.02.2022 22:46
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