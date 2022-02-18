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  • Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

18 февраля 2022, 15:54
13

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в плей-офф Лиги Европы.

«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков.

Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера.

  • «Спартак» уже дошел до 1/8 финала ЛЕ.
  • Своего соперника москвичи узнают позднее.
  • Каррера возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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алдан2014
1645189187
Спасибо Массимо. Дай Бог,что бы сбылись твои пожелания и сказка продолжилась
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R_a_i_n
1645189563
Семеныч))) Ждём-с)))
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ySS
1645190306
Один намедни каркал, что Бетис обуют его бывшие, другой, усатый, что ЛЕ выиграют... А может посмотрим реальности в глаза? Сколько очков принесут два оставшихся в еврокубках по весне клуба? От нуля до трёх...
Ответить
NewLife
1645190489
Спасибо, Максимка.
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JTherry
1645192618
"Верим и надеемся..." ...болельщики верят и надеются, иного не дано...
Ответить
Hektor 84
1645194126
Спасибо Массимо за пожелания! Но вчера уже одни гегемоны жидко обделались)))
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воинКС
1645194956
Сначала дойти до финала, а потом про выигрыш актуально говорить.
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ArReal
1645197670
Никому на хер не нужен этот Каррера оказался , вот и напоминает о себе))) чтобы с голоду не подохнуть)))
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Garrincha58
1645201127
ещё один бывший пургу гонит то же самое вчера говаривал Птржела мол Зенит уверенно победит Бетис
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alefreddy
1645202372
хочется верить но все же есть сомнения при не очень сильной селекции
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