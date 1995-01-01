Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в плей-офф Лиги Европы.

«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков.

Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера.

«Спартак» уже дошел до 1/8 финала ЛЕ.

Своего соперника москвичи узнают позднее.

Каррера возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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