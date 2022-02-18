Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в плей-офф Лиги Европы.
«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков.
Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера.
- «Спартак» уже дошел до 1/8 финала ЛЕ.
- Своего соперника москвичи узнают позднее.
- Каррера возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
Источник: «РБ Спорт»