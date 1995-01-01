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    Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в плей-офф Лиги Европы.

    «В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков.

    Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера.

    • «Спартак» уже дошел до 1/8 финала ЛЕ.
    • Своего соперника москвичи узнают позднее.
    • Каррера возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12912

      NewLife 19 минут назад

      Спасибо, Максимка.

      0
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      Рейтинг: +4139

      ySS 22 минуты назад

      Один намедни каркал, что Бетис обуют его бывшие, другой, усатый, что ЛЕ выиграют...
      А может посмотрим реальности в глаза? Сколько очков принесут два оставшихся в еврокубках по весне клуба? От нуля до трёх...

      1
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      Рейтинг: +6615

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Семеныч))) Ждём-с)))

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      Рейтинг: +488

      Suvorov51 39 минут назад

      Да не чуди. о каком кубке ты говоришь. был когда то СПАРТАК. а сейчас он просто команда чемпионата россии. промгаз сделал все чтобы уничтожить Великую российскую команду СПАРТАК. сейчас бомжарня правит бал. но правда их натягивает середнячок испанской лиги

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      Рейтинг: +4513

      алдан2014 40 минут назад

      Спасибо Массимо. Дай Бог,что бы сбылись твои пожелания и сказка продолжилась

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