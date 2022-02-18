Мбаппе недоволен привилегиями для южноамериканцев в «ПСЖ»

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не нравится политика клуба в отдельных вопросах.

Он недоволен привилегиями для южноамериканцев в этом сезоне. В частности, некоторым игрокам разрешали опаздывать на тренировки.

Кроме того, 23-летний француз хочет, чтобы проект «ПСЖ» строился вокруг него, а он имел право влиять на трансферную политику.

Если клуб учтет пожелания Мбаппе, то он рассмотрит вариант с продлением контракта на два года.

В этом сезоне форвард забил 22 гола и сделал 16 ассистов в 32 матчах.

Его соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей