Мбаппе недоволен привилегиями для южноамериканцев в «ПСЖ»

Мбапе расист?ого
Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не нравится политика клуба в отдельных вопросах.
Он недоволен привилегиями для южноамериканцев в этом сезоне. В частности, некоторым игрокам разрешали опаздывать на тренировки.
Кроме того, 23-летний француз хочет, чтобы проект «ПСЖ» строился вокруг него, а он имел право влиять на трансферную политику.
Если клуб учтет пожелания Мбаппе, то он рассмотрит вариант с продлением контракта на два года.
- В этом сезоне форвард забил 22 гола и сделал 16 ассистов в 32 матчах.
- Его соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.
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