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    Агент Сафонов – о переходе Дзюбы в турецкий клуб: «Почему бы нет, турки любят скандальных игроков»

    Агент Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

    – Пусть Семак сам решает. Если Дзюба продлит контракт, а тренер не будет на него рассчитывать, значит посидит в золотой клетке. Это, скорее всего, не устроит ни клуб, ни Дзюбу. Он амбициозный футболист и хочет играть.

    – Сейчас в «Зените» два форварда моложе Дзюбы: Альберто и Сергеев. Нужен ли тогда вообще Артем?

    – «Зенит» ставит высокие задачи и вероятно займет первое место, а уже со следующего сезона Лига чемпионов. Для вариативности в атаке нужен форвард, потому что кто-то устанет, травму получит. В больших клубах 2-2,5 состава. К примеру, у «Ливерпуля» уехали Мане и Салах, но команда спокойно играла без них.

    – Верите в то, что Дзюба летом может переехать в турецкий клуб?

    – Почему бы нет. Турки любят таких футболистов, за сборную у Артема уже много игр. Он фактурный нападающий, тем более турки любят скандальных игроков.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом.
    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.

    Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

    Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

    Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11121

      playsh 10 минут назад

      Блин,я думал,турки любят профессиональных спортсменов,а они любят скандальных,где онанизм - самое мягкое и безобидное из всех присущих Артёмке.

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      Рейтинг: +10

      waizz 1 час назад

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      Рейтинг: +465

      Suvorov51 1 час назад

      Да ладно он пока будет в бомжатнике. а затем еще на годик заключит. а уж потом в бомжатник 2 к Буланову

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      Рейтинг: +14532

      Hektor 84 2 часа назад

      Но не любят рукоблудов и мужеловцев)))

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      Рейтинг: +6026

      Semenycch 2 часа назад

      Два недоумка обсуждают тему, которая их никак не касается!

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