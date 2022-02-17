Агент Сафонов – о переходе Дзюбы в турецкий клуб: «Почему бы нет, турки любят скандальных игроков»

Агент Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

– Пусть Семак сам решает. Если Дзюба продлит контракт, а тренер не будет на него рассчитывать, значит посидит в золотой клетке. Это, скорее всего, не устроит ни клуб, ни Дзюбу. Он амбициозный футболист и хочет играть.

– Сейчас в «Зените» два форварда моложе Дзюбы: Альберто и Сергеев. Нужен ли тогда вообще Артем?

– «Зенит» ставит высокие задачи и вероятно займет первое место, а уже со следующего сезона Лига чемпионов. Для вариативности в атаке нужен форвард, потому что кто-то устанет, травму получит. В больших клубах 2-2,5 состава. К примеру, у «Ливерпуля» уехали Мане и Салах, но команда спокойно играла без них.

– Верите в то, что Дзюба летом может переехать в турецкий клуб?

– Почему бы нет. Турки любят таких футболистов, за сборную у Артема уже много игр. Он фактурный нападающий, тем более турки любят скандальных игроков.