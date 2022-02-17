Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Сафонов – о переходе Дзюбы в турецкий клуб: «Почему бы нет, турки любят скандальных игроков»

Агент Сафонов – о переходе Дзюбы в турецкий клуб: «Почему бы нет, турки любят скандальных игроков»

17 февраля 2022, 17:54
4

Агент Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

– Пусть Семак сам решает. Если Дзюба продлит контракт, а тренер не будет на него рассчитывать, значит посидит в золотой клетке. Это, скорее всего, не устроит ни клуб, ни Дзюбу. Он амбициозный футболист и хочет играть.

– Сейчас в «Зените» два форварда моложе Дзюбы: Альберто и Сергеев. Нужен ли тогда вообще Артем?

– «Зенит» ставит высокие задачи и вероятно займет первое место, а уже со следующего сезона Лига чемпионов. Для вариативности в атаке нужен форвард, потому что кто-то устанет, травму получит. В больших клубах 2-2,5 состава. К примеру, у «Ливерпуля» уехали Мане и Салах, но команда спокойно играла без них.

– Верите в то, что Дзюба летом может переехать в турецкий клуб?

– Почему бы нет. Турки любят таких футболистов, за сборную у Артема уже много игр. Он фактурный нападающий, тем более турки любят скандальных игроков.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом.
  • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.

Еще по теме:
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1645110016
Но не любят рукоблудов и мужеловцев)))
Ответить
waizz
1645112444
Пpогнозы футбольных мaтчей pro100bets.ru
Ответить
Plyash
1645116851
Блин,я думал,турки любят профессиональных спортсменов,а они любят скандальных,где онанизм - самое мягкое и безобидное из всех присущих Артёмке.
Ответить
serglider
1645117687
Логика где? Есть два форварда, третий не нужен? То есть Зеня весь чемпионат и кубки хочет пройти с двумя нападающими? Травмы и форма игроков в расчет не берется? А если у Сергеева или Альберто не пойдет в Зени? Что тогда будет делать Семак? Ладно чемпионат страны ему принесут на блюдечке, но ЛЧ!? До коле "крутейший" российский клуб будет биться за третье место в группе. А со следующего сезона, еще и квалификацию нужно пройти, что бы в группу пройти! А там соперники от которых можно отгрести только так, вот тогда и припомнят Семаку, кого он "выбрал" в свою команду.
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
4
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
8
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
37
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+