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    Агент Кухты: «Яну очень нравится в «Локомотиве»

    Милан Мартинович, агент новичка «Локомотива» Яна Кухты, рассказал об адаптации игрока в московском клубе.

    «Яну очень нравится в «Локомотиве», он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии.

    Ему нравится, во что и как играет «Локомотив». Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

    Кухта уже успел показать свой потенциал – забил пять голов в четырех товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

    Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков «Локомотива» и всех, кто следит за российским футболом», – сказал агент.

    • «Локо» заплатил за чеха 5 миллионов евро.
    • Кухта заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

    Кухта забил за «Локомотив» в четвертом матче подряд

    Товарищеский матч. Гол Кухты в третьей встрече подряд помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мальме»

    Товарищеские матчи. Дубль новичка Кухты помог «Локомотиву» победить «Спарту»; «Урал» обменялся голами с «Пюником»

    Источник: Sport24

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