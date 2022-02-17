Агент Кухты: «Яну очень нравится в «Локомотиве»

Милан Мартинович, агент новичка «Локомотива» Яна Кухты, рассказал об адаптации игрока в московском клубе.
«Яну очень нравится в «Локомотиве», он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии.
Ему нравится, во что и как играет «Локомотив». Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.
Кухта уже успел показать свой потенциал – забил пять голов в четырех товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.
Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков «Локомотива» и всех, кто следит за российским футболом», – сказал агент.
- «Локо» заплатил за чеха 5 миллионов евро.
- Кухта заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
Источник: Sport24