Агент Кухты: «Яну очень нравится в «Локомотиве»

Милан Мартинович, агент новичка «Локомотива» Яна Кухты, рассказал об адаптации игрока в московском клубе.

«Яну очень нравится в «Локомотиве», он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии.

Ему нравится, во что и как играет «Локомотив». Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

Кухта уже успел показать свой потенциал – забил пять голов в четырех товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков «Локомотива» и всех, кто следит за российским футболом», – сказал агент.