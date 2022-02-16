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    Обляков: «Рано или поздно гегемония «Зенита» прервется. ЦСКА все сделает для этого»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    — А за чемпионство в этом году ЦСКА еще может бороться?

    — Объективно, с «Зенитом» будет трудновато — отрыв серьезный, плюс там сильная команда с мощными исполнителями. В последних двух играх мы смотрелись на равных, но не смогли забить. И все равно ЦСКА точно не заслужил поражения в обеих встречах. Не скажу, что мы были слабее.

    У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы все сделаем для этого.

    • Обляков – воспитанник «Зенита».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА идет 4-м и отстает на 8 очков.

    Обляков: «ЦСКА – топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2444

      Аид666 51 минуту назад

      Когда набор из Уфы покинет клуб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13841

      Cleaner 54 минуты назад

      Это случится после того, как ЦСКА заменит ОБЛЯКОВА на хорошего обученного футболиста. Не раньше.

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