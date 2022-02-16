Обляков: «Рано или поздно гегемония «Зенита» прервется. ЦСКА все сделает для этого»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— А за чемпионство в этом году ЦСКА еще может бороться?

— Объективно, с «Зенитом» будет трудновато — отрыв серьезный, плюс там сильная команда с мощными исполнителями. В последних двух играх мы смотрелись на равных, но не смогли забить. И все равно ЦСКА точно не заслужил поражения в обеих встречах. Не скажу, что мы были слабее.

У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы все сделаем для этого.