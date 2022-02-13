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Абрамович в 2000-е пытался купить «Торпедо» (Илья Казаков)

13 февраля 2022, 18:12
13

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович мог заполучить вместо лондонцев другой клуб. В 2000-е годы он пытался купить «Торпедо».

«Челси» в эпоху Абрамовича выиграл все возможные титулы в клубном футболе.

Добавим бронзу Евро-2008. Участие в жизни того ЦСКА, который брал Кубок УЕФА и ежегодно финишировал с трофеем.

Я все думаю: что было бы, если Владимир Алeшин продал бы Абрамовичу «Торпедо»?» – написал журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

  • «Челси» накануне впервые взял клубный ЧМ.
  • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
  • Абрамович владеет клубом с 2003 года.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. ФНЛ Англия. Премьер-лига Торпедо Челси Абрамович Роман
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1644768204
Ещё не поздно. И нет причин, препятствующих этому.
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Черкизовский Кот
1644770589
Помню, летом 2003-го покупка "Торпедо" Михаилом Прохоровым была делом практически решённым. Сообщалось о переговорах с Хенриком Ларссоном и Алексеем Смертиным. В итоге никакой покупки не состоялось. И именно тем же летом Абрамович приобрёл "Челси".
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Lipatoff
1644775391
Ромка шарит в футбольном менеджменте
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Demgel
1644776501
Бронза Евро и Абрам тут вообще как? Мол купил Голландию что-ли!?А что касается Торпедо,то неудивительно...."Английские газоны такие мягкие")))
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Plyash
1644777121
Эх,Ромка...Были бы черно-белые уже лет ...надцать среди грандов Европейского футбола.И всякие там Месси,Роналду,Ибрагимовичи,Иньесты с Хави,Пирло и лица не столь известные бороздили бы наши Российские поля во благо всем нам,а некоторые,возможно,натурализовались бы и подняли наш футбол до невиданных доселе высот.
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Hektor 84
1644898379
Хотел бы купить купил бы! А так только пытался.
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