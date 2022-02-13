Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович мог заполучить вместо лондонцев другой клуб. В 2000-е годы он пытался купить «Торпедо».

«Челси» в эпоху Абрамовича выиграл все возможные титулы в клубном футболе.

Добавим бронзу Евро-2008. Участие в жизни того ЦСКА, который брал Кубок УЕФА и ежегодно финишировал с трофеем.

Я все думаю: что было бы, если Владимир Алeшин продал бы Абрамовичу «Торпедо»?» – написал журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Челси» накануне впервые взял клубный ЧМ.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Абрамович владеет клубом с 2003 года.

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