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    Абрамович в 2000-е пытался купить «Торпедо» (Илья Казаков)

    Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович мог заполучить вместо лондонцев другой клуб. В 2000-е годы он пытался купить «Торпедо».

    «Челси» в эпоху Абрамовича выиграл все возможные титулы в клубном футболе.

    Добавим бронзу Евро-2008. Участие в жизни того ЦСКА, который брал Кубок УЕФА и ежегодно финишировал с трофеем.

    Я все думаю: что было бы, если Владимир Алeшин продал бы Абрамовичу «Торпедо»?» – написал журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    • «Челси» накануне впервые взял клубный ЧМ.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Абрамович владеет клубом с 2003 года.

    «Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»

    Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

    «Челси» при Абрамовиче хотя бы по разу выиграл все турниры, в которых участвовал

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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