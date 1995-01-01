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    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

    Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз». Это вторая подряд игра россиянина в основе.

    Матч в Берне начнется в 16:15 по Москве.

    • Аренда Чалова рассчитана до лета (он принадлежит ЦСКА).
    • Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

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    Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»

    Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

    Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

    Источник: твиттер «Базеля»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +58403

      portero 4 минуты назад

      Не вериться, что оживёт Чалов...

      0
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      Рейтинг: +41

      Теркчанин 1 час назад

      пусть парочку голов закатит,не в пример Кокорину

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48781

      MaxRnD > Теркчанин 30 минут назад

      С Янг Бойз играют, тут не о голах речь, а хотя бы не заменили до конца игры

      2
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