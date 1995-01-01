Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

Не вериться, что оживёт Чалов...
Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз». Это вторая подряд игра россиянина в основе.
Матч в Берне начнется в 16:15 по Москве.
- Аренда Чалова рассчитана до лета (он принадлежит ЦСКА).
- Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
- Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
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