Де Хеа – о результатах «Манчестер Юнайтед»: «Ситуация требует быстрого улучшения»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа публично призвал партнеров улучшить результаты. Манчестерцы не победили в последних трех встречах.
«Ситуация требует быстрого улучшения. Мы должны понимать, что такие результаты недостаточны», – написал испанец.
- Во всех 3 последних играх «Манчестер Юнайтед» вел в счете, но в итоге упускал победу.
- Команда идет в АПЛ 5-й.
- Следующий соперник – «Брайтон» (15 февраля).
The situation needs to improve and fast. We have to learn that this is not enough. pic.twitter.com/rldnrBURIy— David de Gea (@D_DeGea) February 12, 2022
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