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    Де Хеа – о результатах «Манчестер Юнайтед»: «Ситуация требует быстрого улучшения»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа публично призвал партнеров улучшить результаты. Манчестерцы не победили в последних трех встречах.

    «Ситуация требует быстрого улучшения. Мы должны понимать, что такие результаты недостаточны», – написал испанец.

    • Во всех 3 последних играх «Манчестер Юнайтед» вел в счете, но в итоге упускал победу.
    • Команда идет в АПЛ 5-й.
    • Следующий соперник – «Брайтон» (15 февраля).

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    Источник: твиттер Давида Де Хеа

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