Де Хеа – о результатах «Манчестер Юнайтед»: «Ситуация требует быстрого улучшения»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа публично призвал партнеров улучшить результаты. Манчестерцы не победили в последних трех встречах.

«Ситуация требует быстрого улучшения. Мы должны понимать, что такие результаты недостаточны», – написал испанец.

The situation needs to improve and fast. We have to learn that this is not enough. pic.twitter.com/rldnrBURIy