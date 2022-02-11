Агент Кабрала: «Президент «Зенита» связывался со мной по трансферу Артура»

Агент нападающего «Фиорентины» Артура Кабрала Луис Портела заявил, что вел переговоры по футболисту с президентом «Зенита» Александром Медведевым.

«Спортивный директор «Ньюкасла» связался со мной для получения информации по трансферу Кабрала, мы проводили видеоконференции.

Также со мной связывались президент «Зенита» и представители «Вольфсбурга». Из Италии интересовались «Аталанта» и «Дженоа», – сказал Портела.