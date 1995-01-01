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    Агент Кабрала: «Президент «Зенита» связывался со мной по трансферу Артура»

    Агент нападающего «Фиорентины» Артура Кабрала Луис Портела заявил, что вел переговоры по футболисту с президентом «Зенита» Александром Медведевым.

    «Спортивный директор «Ньюкасла» связался со мной для получения информации по трансферу Кабрала, мы проводили видеоконференции.

    Также со мной связывались президент «Зенита» и представители «Вольфсбурга». Из Италии интересовались «Аталанта» и «Дженоа», – сказал Портела.

    • Кабрал перешел из «Базеля» в «Фиорентину».
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.

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    Источник: Grand Hotel Calciomercato

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