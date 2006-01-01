Артета – об удалении Мартинелли: «За 18 лет в Англии я никогда такого не видел»

В Англии судят по "своим" правилам.
В матче Ливер-Лестер, Салах выйдя 1-1 не забил и тут же получает страшный удар по ногам, судья ноль эмоций. Пох им и ВАР.
Так у них заведено.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об удалении нападающего Габриэля Мартинелли в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).
- На 69-й минуте бразилец помешал ввести аут Даниэлу Поденсе и сфолил на Шикинью.
- Арбитр показал Мартинелли сразу две желтые карточки.
«Никогда такого не видел. Я провел 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного. Мы усложнили себя задачу, играя вдесятером.
Выиграть вдесятером трудно. Нужно завязывать с этим. У меня закончились идеи, как покончить с этим», – сказал Артета.
Мартинелли получил 2 желтые карточки в одной атаке. У «Арсенала» 4 удаления в 6 матчах
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер», «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон»
Интернет-магазин «Арсенала»: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.