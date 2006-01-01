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    Артета – об удалении Мартинелли: «За 18 лет в Англии я никогда такого не видел»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об удалении нападающего Габриэля Мартинелли в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).

    • На 69-й минуте бразилец помешал ввести аут Даниэлу Поденсе и сфолил на Шикинью.
    • Арбитр показал Мартинелли сразу две желтые карточки.

    «Никогда такого не видел. Я провел 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного. Мы усложнили себя задачу, играя вдесятером.

    Выиграть вдесятером трудно. Нужно завязывать с этим. У меня закончились идеи, как покончить с этим», – сказал Артета.

    Мартинелли получил 2 желтые карточки в одной атаке. У «Арсенала» 4 удаления в 6 матчах

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9496

      Alekxei Z. 6 минут назад

      В Англии судят по "своим" правилам.
      В матче Ливер-Лестер, Салах выйдя 1-1 не забил и тут же получает страшный удар по ногам, судья ноль эмоций. Пох им и ВАР.
      Так у них заведено.

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