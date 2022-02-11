Артета – об удалении Мартинелли: «За 18 лет в Англии я никогда такого не видел»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об удалении нападающего Габриэля Мартинелли в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).
- На 69-й минуте бразилец помешал ввести аут Даниэлу Поденсе и сфолил на Шикинью.
- Арбитр показал Мартинелли сразу две желтые карточки.
«Никогда такого не видел. Я провел 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного. Мы усложнили себя задачу, играя вдесятером.
Выиграть вдесятером трудно. Нужно завязывать с этим. У меня закончились идеи, как покончить с этим», – сказал Артета.
Источник: BBC