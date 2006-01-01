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    Чеферин: «Популистский проект учащения чемпионата мира уничтожит футбол»

    Президент УЕФА Александер Чеферин вновь высказался о проекте проведения чемпионатов мира каждые два года. Он считает инициативу губительной для футбола.

    «Этот проект – полная ерунда. Уверен, этот популистский проект никогда не осуществится. Он уничтожит футбол; это противоречие принципам нашего вида спорта и общим олимпийским принципам.

    Просто невероятно, что ФИФА может предлагать такое. Игроки и так испытывают слишком большую нагрузку.

    УЕФА и КОНМЕБОЛ уже четко заявили, что не будут участвовать в чемпионате мира каждые два года», – сказал Чеферин.

    • Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
    • Чемпионаты мира по футболу проводятся с 1930 года.

    УЕФА планирует определять победителей Лиги чемпионов через «Финал четырех»

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    Источник: Journal du Dimanche

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