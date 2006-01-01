Чеферин: «Популистский проект учащения чемпионата мира уничтожит футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин вновь высказался о проекте проведения чемпионатов мира каждые два года. Он считает инициативу губительной для футбола.

«Этот проект – полная ерунда. Уверен, этот популистский проект никогда не осуществится. Он уничтожит футбол; это противоречие принципам нашего вида спорта и общим олимпийским принципам.

Просто невероятно, что ФИФА может предлагать такое. Игроки и так испытывают слишком большую нагрузку.

УЕФА и КОНМЕБОЛ уже четко заявили, что не будут участвовать в чемпионате мира каждые два года», – сказал Чеферин.

Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино .

. Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

Чемпионаты мира по футболу проводятся с 1930 года.

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