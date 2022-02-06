Чеферин: «Популистский проект учащения чемпионата мира уничтожит футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин вновь высказался о проекте проведения чемпионатов мира каждые два года. Он считает инициативу губительной для футбола.
«Этот проект – полная ерунда. Уверен, этот популистский проект никогда не осуществится. Он уничтожит футбол; это противоречие принципам нашего вида спорта и общим олимпийским принципам.
Просто невероятно, что ФИФА может предлагать такое. Игроки и так испытывают слишком большую нагрузку.
УЕФА и КОНМЕБОЛ уже четко заявили, что не будут участвовать в чемпионате мира каждые два года», – сказал Чеферин.
- Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино.
- Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
- Чемпионаты мира по футболу проводятся с 1930 года.
Источник: Journal du Dimanche