Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»; «Эвертон» в дебютном матче Лэмпарда – «Брентфорд»

«Манчестер Сити» в домашнем матче Кубка Англии крупно победил лидера Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы забили первыми.

«Эвертон» впервые сыграл при главном тренере Фрэнке Лэмпарде. Разгромлен «Брентфорд».

Англия. Кубок. 1/16 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Карвалью, 4; 1:1 – Гюндоган, 6; 2:1 – Стоунз, 13; 3:1 – Марез, 53 (с пенальти); 4:1 – Марез, 57.

Эвертон – Брентфорд – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мина, 31; 2:0 – Ришарлисон, 48; 2:1 – Тони, 54 (с пенальти); 3:1 – Холгейт, 62; 4:1 – Таунсенд, 90+1.

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