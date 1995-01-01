Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»; «Эвертон» в дебютном матче Лэмпарда – «Брентфорд»

«Манчестер Сити» в домашнем матче Кубка Англии крупно победил лидера Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы забили первыми.
«Эвертон» впервые сыграл при главном тренере Фрэнке Лэмпарде. Разгромлен «Брентфорд».
Англия. Кубок. 1/16 финала
Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Карвалью, 4; 1:1 – Гюндоган, 6; 2:1 – Стоунз, 13; 3:1 – Марез, 53 (с пенальти); 4:1 – Марез, 57.
Эвертон – Брентфорд – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мина, 31; 2:0 – Ришарлисон, 48; 2:1 – Тони, 54 (с пенальти); 3:1 – Холгейт, 62; 4:1 – Таунсенд, 90+1.
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Рэшфорд – Эланге после незабитого пенальти: «Немедленно подними голову»
Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»