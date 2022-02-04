Макаров: «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

— Осталось сожаление от того, что могли уйти на каникулы первыми, но всe же отпустили «Зенит»?

— Конечно, есть сожаление. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всe-таки мы уступили «Зениту» там и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.

— В чeм на данный момент преимущество «Зенита» перед «Динамо»? Опыт, победный менталитет?

— «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт.