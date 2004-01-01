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    Макаров: «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

    — Осталось сожаление от того, что могли уйти на каникулы первыми, но всe же отпустили «Зенит»?

    — Конечно, есть сожаление. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всe-таки мы уступили «Зениту» там и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.

    — В чeм на данный момент преимущество «Зенита» перед «Динамо»? Опыт, победный менталитет?

    — «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9400

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир , так вы всё интервью его перепечатайте, а не надо на всю ленту по одной фразе выставлять,тем более с другого издания.
      Халтура !!!!

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      Рейтинг: +1000

      Борисыч1 > Alekxei Z. 1 час назад

      А так всегда. И есть объективные причины. Есть определённое количество знаков. Меньше этого числа называется цитата, это разрешается. Но обязательно должна присутствовать гиперссылка на источник. А вот больше - плагиат, за это сайт наказывается.
      Так что читай отрывок, а если заинтересовало - переходи на источник по гиперссылке. Или сразу туда)))

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      Рейтинг: +3985

      neveldomha 2 часа назад

      Первый тайм с Динамо в последней игре, когда Зенит играл в оптимальном составе, показал, что оно не исключение.

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      Рейтинг: +1000

      Борисыч1 > neveldomha 59 минут назад

      Прочитай вью Ордеца, потом Макарова полностью - там подробно написано про отличие первого и второго тайма и причины этого отличия. Да и раньше это обсасывалось у многих.

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      Рейтинг: +2339

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Д-мо слишком высоко забралось. Стечение обстоятельств и огромное везение. Зенит немного расслабился и позволил Д-му немного поближе подобраться. В итоге и в пятерку ментовские не влезут. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13591

      Cleaner 2 часа назад

      Вещает Макаров, а СТЫДНО за все Динамо...(

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      Рейтинг: +4244

      neim > Cleaner 1 час назад

      Стыдно за Cleaner, а за ЦСКА досадно, что у него такой болельщик.

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