Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Он не такой игрок, как я. Это сильный, быстрый и мощный футболист, а моя игра построена на других качествах. Посмотрим, как он будет прогрессировать.

Большой потенциал еще не означает, что он станет звездой на многие годы. Но, разумеется, Холанд – отличный футболист, за которым я с удовольствием наблюдаю», – сказал Левандовски.