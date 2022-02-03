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    Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

    «Он не такой игрок, как я. Это сильный, быстрый и мощный футболист, а моя игра построена на других качествах. Посмотрим, как он будет прогрессировать.

    Большой потенциал еще не означает, что он станет звездой на многие годы. Но, разумеется, Холанд – отличный футболист, за которым я с удовольствием наблюдаю», – сказал Левандовски.

    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • В Бундеслиге норвежец отличился 16 раз. Это 3-й показатель в лиге после Патрика Шика (18) и Левандовски (23).

    Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

    Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

    Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

    Источник: Bayern & Germany

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    03.02.2022 23:51
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