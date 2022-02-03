Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Он не такой игрок, как я. Это сильный, быстрый и мощный футболист, а моя игра построена на других качествах. Посмотрим, как он будет прогрессировать.
Большой потенциал еще не означает, что он станет звездой на многие годы. Но, разумеется, Холанд – отличный футболист, за которым я с удовольствием наблюдаю», – сказал Левандовски.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- В Бундеслиге норвежец отличился 16 раз. Это 3-й показатель в лиге после Патрика Шика (18) и Левандовски (23).
Источник: Bayern & Germany