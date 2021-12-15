Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Парагвай – 4:0. Один из голов забил Коутиньо

Сборная Бразилии крупно победила Парагвай (4:0) в матче 16-го тура квалификации ЧМ-2022. Все голы забили разные футболисты, один из них на счету Филиппе Коутиньо.

Бразильцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая аргентинцев на четыре очка.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 16-й тур

Бразилия – Парагвай – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рафинья, 28; 2:0 – Коутиньо, 62; 3:0 – Антони, 86; 4:0 – Родриго, 88.

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