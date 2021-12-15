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    Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Парагвай – 4:0. Один из голов забил Коутиньо

    Сборная Бразилии крупно победила Парагвай (4:0) в матче 16-го тура квалификации ЧМ-2022. Все голы забили разные футболисты, один из них на счету Филиппе Коутиньо.

    Бразильцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая аргентинцев на четыре очка.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 16-й тур

    Бразилия – Парагвай – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рафинья, 28; 2:0 – Коутиньо, 62; 3:0 – Антони, 86; 4:0 – Родриго, 88.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Колумбию. Сборная не проигрывает 29 матчей подряд

    Отбор ЧМ-2022. Голы Бентакура, Суареса и Кавани помогли Уругваю победить Венесуэлу

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    Источник: «Бомбардир»

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