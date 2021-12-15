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    Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Колумбию. Сборная не проигрывает 29 матчей подряд

    Аргентина с минимальным счетом обыграла Колумбию в матче 16-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Единственный гол в первом тайме забил нападающий Лаутаро Мартинес.

    Команда Лионеля Скалони не проигрывает на протяжении 29 матчей подряд. До мирового рекорда итальянцев – восемь игр.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 16-й тур

    Аргентина – Колумбия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мартинес, 29.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Парагвай – 4:0. Один из голов забил Коутиньо

    Отбор ЧМ-2022. Голы Бентакура, Суареса и Кавани помогли Уругваю победить Венесуэлу

    Отбор ЧМ-2022. Дубль Санчеса помог Чили победить Боливию

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93561

      zigbert 1 час назад

      Не зря они и являются победителями чемпионата Южной Америки.

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      Рейтинг: +705

      Каменный стояк 1 час назад

      А на самом ЧМ, как всегда, обосрётся.....

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