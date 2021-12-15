Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Колумбию. Сборная не проигрывает 29 матчей подряд

Не зря они и являются победителями чемпионата Южной Америки.
Аргентина с минимальным счетом обыграла Колумбию в матче 16-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Единственный гол в первом тайме забил нападающий Лаутаро Мартинес.
Команда Лионеля Скалони не проигрывает на протяжении 29 матчей подряд. До мирового рекорда итальянцев – восемь игр.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 16-й тур
Аргентина – Колумбия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Мартинес, 29.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022
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