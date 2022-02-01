Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

Будущее нападающего Усмана Дембеле в «Барселоне» остается неопределенным.

По информации Marca, после закрытия зимнего трансферного окна «Барса» предложила футболисту разорвать контракт по взаимному согласию. 24-летний француз отказался – он хочет полностью отработать контракт, истекающий летом.

«Барселона» не будет расторгать контракт с Дембеле в одностороннем порядке, чтобы не выплачивать ему зарплату в полном объеме. Игроку разрешат тренироваться с основой, но шансы на его появление на поле до окончания сезона минимальны.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

«Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

«Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)

Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»