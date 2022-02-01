Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

Будущее нападающего Усмана Дембеле в «Барселоне» остается неопределенным.
По информации Marca, после закрытия зимнего трансферного окна «Барса» предложила футболисту разорвать контракт по взаимному согласию. 24-летний француз отказался – он хочет полностью отработать контракт, истекающий летом.
«Барселона» не будет расторгать контракт с Дембеле в одностороннем порядке, чтобы не выплачивать ему зарплату в полном объеме. Игроку разрешат тренироваться с основой, но шансы на его появление на поле до окончания сезона минимальны.
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
Источник: Marca
Не хочет работать черномазый , бабки хочет получить...Бармалей за откат с ним заключил воровской контракт.. Бармалей хорошо наворовал в Барсе....