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    Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

    Будущее нападающего Усмана Дембеле в «Барселоне» остается неопределенным.

    По информации Marca, после закрытия зимнего трансферного окна «Барса» предложила футболисту разорвать контракт по взаимному согласию. 24-летний француз отказался – он хочет полностью отработать контракт, истекающий летом.

    «Барселона» не будет расторгать контракт с Дембеле в одностороннем порядке, чтобы не выплачивать ему зарплату в полном объеме. Игроку разрешат тренироваться с основой, но шансы на его появление на поле до окончания сезона минимальны.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    «Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

    «Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)

    Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

    Источник: Marca

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    01.02.2022 23:50
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