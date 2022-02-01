Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

Будущее нападающего Усмана Дембеле в «Барселоне» остается неопределенным.

По информации Marca, после закрытия зимнего трансферного окна «Барса» предложила футболисту разорвать контракт по взаимному согласию. 24-летний француз отказался – он хочет полностью отработать контракт, истекающий летом.

«Барселона» не будет расторгать контракт с Дембеле в одностороннем порядке, чтобы не выплачивать ему зарплату в полном объеме. Игроку разрешат тренироваться с основой, но шансы на его появление на поле до окончания сезона минимальны.