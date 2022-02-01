«Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, английский клуб сделал запрос в «Барсу» по трансферу 24-летнего француза в последний день трансферного окна, однако не смог подписать его из-за нехватки времени и финансовых сложностей.

«Челси» сохраняет интерес к Дембеле и хочет подписать его в качестве свободного агента летом.