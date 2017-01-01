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    «Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно.

    По информации Sky Sports, английский клуб сделал запрос в «Барсу» по трансферу 24-летнего француза в последний день трансферного окна, однако не смог подписать его из-за нехватки времени и финансовых сложностей.

    «Челси» сохраняет интерес к Дембеле и хочет подписать его в качестве свободного агента летом.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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