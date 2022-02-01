«Шикарный год». Хайкин – о попадании в символическую сборную 2021 года в Норвегии

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал попадание в символическую сборную 2021 года в Норвегии.
«Рад попасть в символическую сборную норвежского футбола-2021! Вызов в сборную, исторический выход из группы в Лиге конференций (и те два матча с «Ромой»), второй подряд титул с «Буде-Глимт» – шикарный год. А дальше будет только интересней», – написал Хайкин в инстаграме.
- В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.
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Источник: инстаграм Никиты Хайкина