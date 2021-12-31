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    «Базель» согласовал трансфер Чалова (Андреас Бени)

    Главный редактор издания Blick Андреас Бени сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель».

    По его информации, клубы уже оформили сделку.

    Сообщалось, что речь идет об аренде 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

    Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

    Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

    ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

    Источник: твиттер Андреаса Бени

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13470

      Cleaner 53 минуты назад

      Это хорошо и Чалову и ЦСКА. Может встряхнется в новом клубе, смоет с себя "гончаренковщину!...

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      Рейтинг: +15207

      Persona_non_Grata > Cleaner 23 минуты назад

      Может конский навоз смоется и запах выветрится - ты хотел сказать ? ))) Только про свиной ничего не пиши , придумай что нибудь оригинальное , ну если ты на это способен , конечно )))

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      Рейтинг: +2357

      Радио1000шумеров > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Свиное дерьмо не отмывается, ты прав на 100%, никто даже спорить не будет.

      0
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      Рейтинг: +10

      gersi 1 час назад

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      Рейтинг: +22498

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Удачной перезагрузки, Федя.

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      Рейтинг: +544

      Mityai90 1 час назад

      Это конечно все хорошо, но кто у нас остается в нападении? Зе и все? Молодой Яковлев? Опять болезненную позицию не усилили..

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      Рейтинг: +899

      Vitaga 1 час назад

      тоже неплохой вариант. хороший клуб. хорошая страна. спокойная. будет в комфортной обстановке. для адаптации самое то. успехов

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