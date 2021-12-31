«Базель» согласовал трансфер Чалова (Андреас Бени)

Это хорошо и Чалову и ЦСКА. Может встряхнется в новом клубе, смоет с себя "гончаренковщину!...
Главный редактор издания Blick Андреас Бени сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель».
По его информации, клубы уже оформили сделку.
Сообщалось, что речь идет об аренде 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
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