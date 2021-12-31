«Базель» согласовал трансфер Чалова (Андреас Бени)

Главный редактор издания Blick Андреас Бени сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель».

По его информации, клубы уже оформили сделку.

Сообщалось, что речь идет об аренде 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова