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    «Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель».

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

    • Чалов готов уехать из России.
    • В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.
    • «Базель» идет на 2-м месте в чемпионате Швейцарии.

    ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

    «Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»

    Чалов может перейти в «Венецию»

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 9 минут назад

      Невероятная история! Как это им удается? Но за Федора рад, может быть, это его подстегнет - но я, честно говоря, не верю... Да и ЦСКА хоть что-то подзаработает. Другое дело - а кто там вообще играть будет, в этой команде? Она как коллектив сыгранных игроков - существует?!

      1
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      Рейтинг: +6734

      Томик 27 минут назад

      Им что, видео трехлетней давности показывали?

      0
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      Рейтинг: +1692

      Олег1204 2 часа назад

      Надеюсь у Феди все получится и он зажжет в Европе, очень технийчный футболист и очень невезучий.

      0
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      Рейтинг: +3329

      Klaido 2 часа назад

      не повезло Базелю..
      а ЦСКА молодцы, пристроили полено весьма успешно

      1
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      Рейтинг: +4122

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Который уже по счету армеец, которого отправляют в аренду? А в ЦСКА кто-нибудь остался?)

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      Рейтинг: +22496

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Чалову сейчас это крайне необходимо, он "поплыл".

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      Рейтинг: +5822

      Semenycch 2 часа назад

      Швейцарцы хотят это дерево обтесать?

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