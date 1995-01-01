«Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)

Невероятная история! Как это им удается? Но за Федора рад, может быть, это его подстегнет - но я, честно говоря, не верю... Да и ЦСКА хоть что-то подзаработает. Другое дело - а кто там вообще играть будет, в этой команде? Она как коллектив сыгранных игроков - существует?!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель».
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.
- Чалов готов уехать из России.
- В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.
- «Базель» идет на 2-м месте в чемпионате Швейцарии.
ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова
«Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»