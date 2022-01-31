«ПСЖ» не намерен покупать Дембеле. Клуб завершил трансферную кампанию (Le Parisien)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.
По информации Le Parisien, французский клуб не намерен покупать 24-летнего француза. В «ПСЖ» считают, что состав полностью укомплектован.
Парижане завершили трансферную кампанию и надеются кого-нибудь продать. Защитник Лайвен Курзава – один из кандидатов.
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
Источник: Le Parisien