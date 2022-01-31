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    «ПСЖ» не намерен покупать Дембеле. Клуб завершил трансферную кампанию (Le Parisien)

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

    По информации Le Parisien, французский клуб не намерен покупать 24-летнего француза. В «ПСЖ» считают, что состав полностью укомплектован.

    Парижане завершили трансферную кампанию и надеются кого-нибудь продать. Защитник Лайвен Курзава – один из кандидатов.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    «Барселона» требует у «ПСЖ» 20 миллионов за Дембеле (Marca)

    «Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

    Дембеле хочет встретиться с Лапортой. Он намерен продлить контракт с «Барсой» (Sport.es)

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57458

      portero 1 час назад

      Барса обломалась, отдайте сейчас бесплатно, один хрен он уже не будет играть...

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