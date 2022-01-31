«Барселона» требует у «ПСЖ» 20 миллионов за Дембеле (Marca)

«ПСЖ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.

Каталонский клуб намерен заработать на продаже игрока 20 миллионов евро.

Парижане пока не хотят столько платить за форварда, который летом станет свободным агентом.

С самим 24-летним французом «ПСЖ» уже договорился об условиях контракта.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

«Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле