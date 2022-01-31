«Барселона» требует у «ПСЖ» 20 миллионов за Дембеле (Marca)

«ПСЖ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.
Каталонский клуб намерен заработать на продаже игрока 20 миллионов евро.
Парижане пока не хотят столько платить за форварда, который летом станет свободным агентом.
С самим 24-летним французом «ПСЖ» уже договорился об условиях контракта.
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
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Источник: Marca