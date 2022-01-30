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    «Барселона» требует у «ПСЖ» 20 миллионов за Дембеле (Marca)

    «ПСЖ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.

    Каталонский клуб намерен заработать на продаже игрока 20 миллионов евро.

    Парижане пока не хотят столько платить за форварда, который летом станет свободным агентом.

    С самим 24-летним французом «ПСЖ» уже договорился об условиях контракта.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    «Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57447

      portero 20 минут назад

      Я же писал что в ПСЖ перейдёт, вот только интересно, почему к ПСЖ нет претензий по финансам, там ведь явно различные серые схемы.....

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      Рейтинг: +4721

      AtticusFinch 1 час назад

      да посиди ты 4 месяца, да забери себе эти 20 лямов на карман!)

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