Рюдигер во время отпуска посетил Сьерра-Леоне. Там родилась его мама

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер во время паузы на матчи сборных провел несколько дней в Сьерра-Леоне. Это родина его мамы.

«Жители Сьерра-Леоне, большое спасибо за все эти удивительные воспоминания последних дней», – написал игрок.

Ранее Рюдигер оплатил операции местным детям.

Сам Рюдигер родился в Берлине.

Население Сьерра-Леоне – более 8 миллионов человек.

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