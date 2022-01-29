Рюдигер во время отпуска посетил Сьерра-Леоне. Там родилась его мама

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер во время паузы на матчи сборных провел несколько дней в Сьерра-Леоне. Это родина его мамы.
«Жители Сьерра-Леоне, большое спасибо за все эти удивительные воспоминания последних дней», – написал игрок.
- Ранее Рюдигер оплатил операции местным детям.
- Сам Рюдигер родился в Берлине.
- Население Сьерра-Леоне – более 8 миллионов человек.
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Источник: твиттер Антонио Рюдигера