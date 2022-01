Рюдигер во время отпуска посетил Сьерра-Леоне. Там родилась его мама

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер во время паузы на матчи сборных провел несколько дней в Сьерра-Леоне. Это родина его мамы.

«Жители Сьерра-Леоне, большое спасибо за все эти удивительные воспоминания последних дней», – написал игрок.

People of Sierra Leone, thank you so much for all these amazing memories in recent days pic.twitter.com/SdbmWQ2whV