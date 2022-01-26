Кубок Африки. Кот-д’Ивуар вылетел от Египта из-за незабитого Байи пенальти в послематчевой серии

Видимо, север Африки более "футболен", чем т.н. черная Африка.
Египет оказался сильнее Кот-д’Ивуара в 1/8 финала Кубка Африки. Исход встречи решился в серии пенальти.
Единственный нереализованный удар в серии пенальти принадлежит защитнику ивуарийцев Эрику Байи.
Египет прошел Кот-д’Ивуар в плей-офф Кубка Африки пятый раз подряд.
Кубок Африки. 1/8 финала
Кот-д’Ивуар – Египет – 0:0 (4:5 по пенальти)
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