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    Кубок Африки. Кот-д’Ивуар вылетел от Египта из-за незабитого Байи пенальти в послематчевой серии

    Египет оказался сильнее Кот-д’Ивуара в 1/8 финала Кубка Африки. Исход встречи решился в серии пенальти.

    Единственный нереализованный удар в серии пенальти принадлежит защитнику ивуарийцев Эрику Байи.

    Египет прошел Кот-д’Ивуар в плей-офф Кубка Африки пятый раз подряд.

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Кот-д’Ивуар – Египет – 0:0 (4:5 по пенальти)

    Календарь Кубка Африки

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2022 21:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6513

      vladik12 39 минут назад

      Видимо, север Африки более "футболен", чем т.н. черная Африка.

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