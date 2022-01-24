Рамирес – о российском гражданстве: «Дело не в футболе. Теперь мне проще оформить счет в банке и купить машину»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство.

«В прошлом году я получил российский паспорт. Да, я не могу попасть в сборную России, потому что заигран за Эквадор, в РПЛ все так же считаюсь легионером – дело не в футболе. Теперь мне гораздо проще оформить счет в банке, проездные документы, собственность – например, автомобиль.

Мои дочки (старшей – пять лет, младшей – три года) ходят в детский сад в Краснодаре, там общаются на русском языке. Так что я подтянул язык на курсах и сдал экзамен, необходимый для получения паспорта. Дочки тоже получили гражданство», – сказал Рамирес.

Рамирес стал гражданином РФ в июне.

Он выступает за «Краснодар» с 2017 года.

В этом сезоне эквадорец провел 12 матчей в РПЛ.

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