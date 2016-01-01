Рамирес – о российском гражданстве: «Дело не в футболе. Теперь мне проще оформить счет в банке и купить машину»

Походу чела просто развели на гражданство))) Отрыть счет в банке, купить авто если у тебя полно бабок, но нет паспорта РФ, есть какие-то проблемы!? Серьезно!? Помню как-то недвижимость в РФ покупал один иностранец, вообще без проблем!
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство.
«В прошлом году я получил российский паспорт. Да, я не могу попасть в сборную России, потому что заигран за Эквадор, в РПЛ все так же считаюсь легионером – дело не в футболе. Теперь мне гораздо проще оформить счет в банке, проездные документы, собственность – например, автомобиль.
Мои дочки (старшей – пять лет, младшей – три года) ходят в детский сад в Краснодаре, там общаются на русском языке. Так что я подтянул язык на курсах и сдал экзамен, необходимый для получения паспорта. Дочки тоже получили гражданство», – сказал Рамирес.
- Рамирес стал гражданином РФ в июне.
- Он выступает за «Краснодар» с 2017 года.
- В этом сезоне эквадорец провел 12 матчей в РПЛ.
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