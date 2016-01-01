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    Рамирес – о российском гражданстве: «Дело не в футболе. Теперь мне проще оформить счет в банке и купить машину»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство.

    «В прошлом году я получил российский паспорт. Да, я не могу попасть в сборную России, потому что заигран за Эквадор, в РПЛ все так же считаюсь легионером – дело не в футболе. Теперь мне гораздо проще оформить счет в банке, проездные документы, собственность – например, автомобиль.

    Мои дочки (старшей – пять лет, младшей – три года) ходят в детский сад в Краснодаре, там общаются на русском языке. Так что я подтянул язык на курсах и сдал экзамен, необходимый для получения паспорта. Дочки тоже получили гражданство», – сказал Рамирес.

    • Рамирес стал гражданином РФ в июне.
    • Он выступает за «Краснодар» с 2017 года.
    • В этом сезоне эквадорец провел 12 матчей в РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1851

      serglider 23 минуты назад

      Походу чела просто развели на гражданство))) Отрыть счет в банке, купить авто если у тебя полно бабок, но нет паспорта РФ, есть какие-то проблемы!? Серьезно!? Помню как-то недвижимость в РФ покупал один иностранец, вообще без проблем!

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      Рейтинг: +10398

      playsh 4 часа назад

      Рамирес прав,так легче иноземцам жить в Р.Ф.в плане беготни с бумажками и всевозможными справками,у нас с Вами весьма полицейское государство.

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      Рейтинг: +864

      Lilipyt 6 часов назад

      Ну да ну да больше же ни где банки не работают как у нас. Да и все иностранцы работающие в РФ думают о получении паспорта чтобы бабке Гале было легче пересылать деньги за съем хаты на карту мир

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      Рейтинг: +1357

      Parham 7 часов назад

      Уважение.

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      Рейтинг: +57119

      portero 8 часов назад

      Я только не понял, а почему он легом считается в РПЛ???

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      Рейтинг: +206

      Кирилл Михайлов > portero 8 часов назад

      заигран за Эквадор же

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      Рейтинг: +1128

      Форвард 79 > portero 8 часов назад

      Не имеет возможности играть за сборную России.

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      Рейтинг: +57119

      portero > Кирилл Михайлов 49 минут назад

      я думал то что заигран за другую сборную не влияет, раз российское гражданство дали, то уже не легионер...

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