«Ливерпуль» нанял для молодых игроков психотерапевта (Daily Mail)

Отныне с молодыми футболистами «Ливерпуля» будет работать психотерапевт Ишбель Стрейкер. Она должна помочь игрокам адаптироваться к профессиональному футболу.
Нанимая врача, «Ливерпуль» надеется, что психотерапевт поможет молодым спортсменам справиться с оскорблениями в интернете и популярностью. Стрейкер будет работать с ливерпульцами индивидуально.
- У «Ливерпуля» есть несколько молодежных команд.
- Команда идет в АПЛ на 2-м месте.
- Несколько воспитанников уже играют за основу.
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Источник: Daily Mail