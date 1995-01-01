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    «Ливерпуль» нанял для молодых игроков психотерапевта (Daily Mail)

    Отныне с молодыми футболистами «Ливерпуля» будет работать психотерапевт Ишбель Стрейкер. Она должна помочь игрокам адаптироваться к профессиональному футболу.

    Нанимая врача, «Ливерпуль» надеется, что психотерапевт поможет молодым спортсменам справиться с оскорблениями в интернете и популярностью. Стрейкер будет работать с ливерпульцами индивидуально.

    • У «Ливерпуля» есть несколько молодежных команд.
    • Команда идет в АПЛ на 2-м месте.
    • Несколько воспитанников уже играют за основу.

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    Источник: Daily Mail

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