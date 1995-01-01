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    Маурисио: «Скучаю по «Спартаку» и России»

    Бывший защитник «Спартака» Маурисио хотел бы вернуться. Сейчас он выступает за малазийский «Джохор».

    «Скучаю по всем в команде. Скучаю по клубу, по болельщикам, а также по России. Но мы скоро встретимся», – сказал бразилец.

    • Товарищеский матч «Спартак» – «Джохор» состоится 5 февраля.
    • Маурисио был в «Спартаке» с 2016 по 2017 год, брал РПЛ.
    • В Малайзии он выступает с 2018 года.

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    Источник: «Фратрия»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4308

      FENIX-SL 2 минуты назад

      и по деньгам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      воинКС 1 час назад

      Денег меньше платят чем в Спартаке?

      2
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