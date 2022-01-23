Маурисио: «Скучаю по «Спартаку» и России»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио хотел бы вернуться. Сейчас он выступает за малазийский «Джохор».

«Скучаю по всем в команде. Скучаю по клубу, по болельщикам, а также по России. Но мы скоро встретимся», – сказал бразилец.

Товарищеский матч «Спартак» – «Джохор» состоится 5 февраля.

Маурисио был в «Спартаке» с 2016 по 2017 год, брал РПЛ.

В Малайзии он выступает с 2018 года.

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