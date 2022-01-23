Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил против введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). По его мнению, так проблема хулиганства на трибунах решаться не должна.

– Последнее, что вас возмутило?

– Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы – нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой.

Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять – есть паспорт болельщика или нет...

Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику – найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?!

Fan ID не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают вместо того, чтобы назначить лечение.

В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.

На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»