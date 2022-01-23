Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

23 января 2022, 09:50
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил против введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). По его мнению, так проблема хулиганства на трибунах решаться не должна.

– Последнее, что вас возмутило?

– Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы – нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой.

Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять – есть паспорт болельщика или нет...

Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику – найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?!

Fan ID не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают вместо того, чтобы назначить лечение.

В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

  • Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.
  • На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1642922295
"Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID"... А если бы не заявили, то Орлов бы сейчас нахваливал Fan ID за обе щёки.
Ответить
fоst
1642924816
Еcли дeлаете cтавки pro100bets.ru
Ответить
Garrincha58
1642926543
всё правильно когда я жил в другом городе то часто приезжал в Питер ходил на Петровский теперь человек приедет в гости или на экскурсию в Петербург за то на футбол не сходит зачем ему паспорт если скажем в условной Воркуте или ещё где нет футбола и таких по стране много про них никто не думает если они хотят зацифровать фанатов то пусть их всех их движения оцифруют и следят за ними куда когда они и с кем ходят зачем всех подряд то цифровать
Ответить
OOOVVV.
1642929831
Деньги распилили, создали геморрой. Теперь говорят, что хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Гора родила мышь )))..
Ответить
Zlatan2718
1642934543
Футбол - не наша игра игра. Британская. Запретить её. Наша - городки.
Ответить
Plyash
1642944145
Сегодня Геня верное слово молвит,выспался наверное,и это радует.Может подсказал кто?
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+