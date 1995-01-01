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    Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил против введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). По его мнению, так проблема хулиганства на трибунах решаться не должна.

    – Последнее, что вас возмутило?

    – Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

    Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы – нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой.

    Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять – есть паспорт болельщика или нет...

    Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику – найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?!

    Fan ID не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают вместо того, чтобы назначить лечение.

    В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

    • Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.
    • На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

    Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +809

      OOOVVV. 1 час назад

      Деньги распилили, создали геморрой. Теперь говорят, что хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Гора родила мышь )))..

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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 2 часа назад

      всё правильно когда я жил в другом городе то часто приезжал в Питер ходил на Петровский теперь человек приедет в гости или на экскурсию в Петербург за то на футбол не сходит зачем ему паспорт если скажем в условной Воркуте или ещё где нет футбола и таких по стране много про них никто не думает если они хотят зацифровать фанатов то пусть их всех их движения оцифруют и следят за ними куда когда они и с кем ходят зачем всех подряд то цифровать

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      Рейтинг: +5770

      Добрый Бобер 3 часа назад

      "Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID"... А если бы не заявили, то Орлов бы сейчас нахваливал Fan ID за обе щёки.

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      Рейтинг: +12386

      Barmaleushka > Добрый Бобер 1 час назад

      ГСО ещё до "заявлений" против "фан-уйди" был .

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