Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

Комментатор Геннадий Орлов высказался против введения Fan ID в российском футболе.
«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело – QR-код, а другое – Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя...
Болельщики – разные люди. Один просто не пойдет, второй скажет: «Да ну его к черту!» А нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдете столько желающих получить Fan ID? Я убежден, что отобьют.
Григорий Иванов сразу высказался против. Александр Медведев еще не высказывался, но думаю, что «Зенит» тоже будет относиться сдержанно, поскольку он пострадает больше всех», – сказал Орлов.
- Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.
- На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
Источник: «Радио «Зенит»