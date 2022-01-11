Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

Комментатор Геннадий Орлов высказался против введения Fan ID в российском футболе.

«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело – QR-код, а другое – Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя...

Болельщики – разные люди. Один просто не пойдет, второй скажет: «Да ну его к черту!» А нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдете столько желающих получить Fan ID? Я убежден, что отобьют.

Григорий Иванов сразу высказался против. Александр Медведев еще не высказывался, но думаю, что «Зенит» тоже будет относиться сдержанно, поскольку он пострадает больше всех», – сказал Орлов.