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    Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался против введения Fan ID в российском футболе.

    «Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело – QR-код, а другое – Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя...

    Болельщики – разные люди. Один просто не пойдет, второй скажет: «Да ну его к черту!» А нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдете столько желающих получить Fan ID? Я убежден, что отобьют.

    Григорий Иванов сразу высказался против. Александр Медведев еще не высказывался, но думаю, что «Зенит» тоже будет относиться сдержанно, поскольку он пострадает больше всех», – сказал Орлов.

    • Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.
    • На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

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    Источник: «Радио «Зенит»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2199

      Бриг 2 минуты назад

      А людям и не надо навязывать Fan ID. Это для фанатов необходимо, чтобы контролировать и управлять.

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      Рейтинг: +7009

      серега кашин 12 минут назад

      конечно пьяные дебилы и весь сброд не пойдет, а настоящие нормальные и адекватные болельщики все равно придут поддержать свою любимую команду

      0
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      Рейтинг: +12189

      Barmaleushka > серега кашин 2 минуты назад

      "Нормальным" хоть три шестёрки на лбу выбьют - всё равно пойдут поддер... пожрать хот-догов и семок грызануть .

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      Рейтинг: +2314

      Радио1000шумеров 15 минут назад

      Я против Геннадия Орлова на Футбол-ТВ. Одно дело – независимый комментатор, а другое – газпромовский пропагандист.

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