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  • Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

Орлов: «Я против Fan ID в футболе. Люди не будут ходить на стадион»

11 января 2022, 17:48
14

Комментатор Геннадий Орлов высказался против введения Fan ID в российском футболе.

«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело – QR-код, а другое – Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя...

Болельщики – разные люди. Один просто не пойдет, второй скажет: «Да ну его к черту!» А нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдете столько желающих получить Fan ID? Я убежден, что отобьют.

Григорий Иванов сразу высказался против. Александр Медведев еще не высказывался, но думаю, что «Зенит» тоже будет относиться сдержанно, поскольку он пострадает больше всех», – сказал Орлов.

  • Fan ID введут в России с 1 июня 2022 года.
  • На создание системы идентификации выделят 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Источник: «Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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серега кашин
1641913315
конечно пьяные дебилы и весь сброд не пойдет, а настоящие нормальные и адекватные болельщики все равно придут поддержать свою любимую команду
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Бриг
1641913924
А людям и не надо навязывать Fan ID. Это для фанатов необходимо, чтобы контролировать и управлять.
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Garrincha58
1641917010
людей скоро в своё жилище будут пускать по всяким цифровым меткам так им этим господам легче стадом управлять, а то что они людей уже давно за скотину держат все и так знают иначе зачем прививать или паспортами тавровать
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portero
1641917049
с семьёй уже не пойдёшь, зачем эту херню вводят , билеты по документам , проверили и всё . если ходил изредка, то теперь точно ничего делать не буду .....
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edw7777
1641918928
Абсолютно согласен. Вот старый, и по мнению многих высказывающихся здесь, маразматик... А единственный нашел смелость высказаться против идиотизма властей.
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ArReal
1641921925
кого нибудь разве в здравом уме интересует мнение этого старого флюгера )))
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general.lizyukov
1641931358
А сейчас что - толпы валят на стадион?
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Stavr007
1641932249
ну перестанет народ ходить на стадионы, да и пофиг вообще, кому интересна рпл, где за золото борется 1 клуб
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paracetamol
1641981293
Единственный разумный человек - Геннадий Сергеевич!
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Hektor 84
1642009901
За последние сезоны хоть что то умное сказал
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