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    Николсон: «Спартак» – это отличная возможность показать себя на более высоком уровне»

    Нападающий Шамар Николсон объяснил, почему перешел в «Спартак». В декабре ямайца купили у бельгийского «Шарлеруа».

    «Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе.

    А потом смотрю: «Ого, «Спартак» обошeл «Лестер» и «Наполи»!». Тогда я решил, что переход в «Спартак» – это отличная возможность стать ещe сильнее, показать себя на более высоком уровне», – сказал Николсон.

    • «Спартак» заплатил за ямайца 9 миллионов евро.
    • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

    Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

    Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    22.01.2022 21:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12386

      Barmaleushka 15 часов назад

      Это всё ямайские "растения" .

      0
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner 15 часов назад

      Судя по тому, что Николсон наговорил за последнее время, Спартак неадеквата подписал. Усилился "еще одним" к Лиге Европы...)))

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