Николсон: «Спартак» – это отличная возможность показать себя на более высоком уровне»

Нападающий Шамар Николсон объяснил, почему перешел в «Спартак». В декабре ямайца купили у бельгийского «Шарлеруа».

«Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе.

А потом смотрю: «Ого, «Спартак» обошeл «Лестер» и «Наполи»!». Тогда я решил, что переход в «Спартак» – это отличная возможность стать ещe сильнее, показать себя на более высоком уровне», – сказал Николсон.

«Спартак» заплатил за ямайца 9 миллионов евро.

Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

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