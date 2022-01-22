Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, чем занимался в прошлом. Он был связан с оружием.

«Я из столицы Ямайки Кингстона. Раньше я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. Это привело бы меня на кладбище или в тюрьму.

Нужно фокусироваться на том, что я люблю, – на футболе. Только футбол. И музыка», – сказал Николсон.

«Спартак» заплатил за ямайца 9 миллионов евро.

Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»