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    Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, чем занимался в прошлом. Он был связан с оружием.

    «Я из столицы Ямайки Кингстона. Раньше я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. Это привело бы меня на кладбище или в тюрьму.

    Нужно фокусироваться на том, что я люблю, – на футболе. Только футбол. И музыка», – сказал Николсон.

    • «Спартак» заплатил за ямайца 9 миллионов евро.
    • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

    Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 17 минут назад

      Так это ему не в Спартак надо, а в Химки к Мамаеву или в Фиорентину к Кокорину))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6484

      vladik12 18 минут назад

      А покупать футболистов "Спартак" не пробовал, мать вашу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2034

      Валерий1965 44 минуты назад

      Он крышу Спартаку ставит?))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20239

      JTherry > Валерий1965 18 минут назад

      Николсон гангстером штрафной площадки будет...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner 54 минуты назад

      В Спартаке много таких...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > Cleaner 46 минут назад

      например

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20239

      JTherry > Cleaner 19 минут назад

      а на конюшню - "много наташ" завезли...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner > R_a_i_n 17 минут назад

      Антоха, Кокоша...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > Cleaner 4 минуты назад

      Кокоша, это бомж, у нас мимолетом. Антоха... а что был суд? Его осудили? Варианты еще будут?

      0
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      Рейтинг: +13588

      ilichkadr 1 час назад

      Раньше я тусовался с гангстерами, а теперь буду тусоваться в свинарнике.
      P.S. Вот откуда таких берут. Как специально............

      4
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 1 час назад

      У нас олигархи и жители некоторых республик тоже могут из пистолета палить в гостиницах и на свадьбах. Добро пожаловать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38631

      Project Бабангида 1 час назад

      "мог оказаться в тюрьме или на кладбище" .....а оказался в Спартаке )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2351

      Play 2 часа назад

      Сработаются с Промесом

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner > Play 53 минуты назад

      Еще и Кокорин к весне вернется в родной клуб!..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka 2 часа назад

      Один родственника порезал , другой барыг крышевал ... Кокорин в этой компании был бы не лишним .

      2
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      Рейтинг: +4179

      Блямба 2 часа назад

      Тафгая купили...
      Вся защита РПЛ на корточках.

      8
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      Рейтинг: +2961

      lordmrv > Блямба 1 час назад

      Спасибо, поржал)))

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