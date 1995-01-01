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    Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

    Новичок «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы клубной пресс-службы о впечатлениях от Москвы и ближайших целях.

    «В первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием. Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал о клубе.

    Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться.

    Мои ближайшие цели – освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы вернуть «Спартак» туда, где он должен быть», – сказал Николсон.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +932

      edw7777 10 минут назад

      Честно говоря, звучит, как издевательство)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      Ник Уволен 15 минут назад

      Она должна быть в Пердиве. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31305

      oyabun 33 минуты назад

      Покажи Николсон всяким Ларссонам как надо забивать за Спартак. Может тогда и швед за ум возьмется?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11257

      Fusballer > oyabun 16 минут назад

      Да. Джордан, пожалуй, главное разочарование этого сезона в Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3874

      Блямба 1 час назад

      "У нас два по всем наукам,
      Но ботанику мы знаем на пять.
      Пока живы растаманы из глубинки –
      Вавилону будет не устоять."(С) Б.Г.

      )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10194

      knikos 1 час назад

      ФНЛ ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5308

      R_a_i_n > knikos 47 минут назад

      Фнл плачет по голубоватым львам.

      3
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      Рейтинг: +323

      Спартач80 > knikos 32 минуты назад

      "Всесоюзный лифт",не напомнишь,о каком куске говна это?...

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      Рейтинг: +11257

      Fusballer > Спартач80 17 минут назад

      Они делают вид, что этого никогда не было.

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