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  • Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

15 января 2022, 15:58
11

Новичок «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы клубной пресс-службы о впечатлениях от Москвы и ближайших целях.

«В первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием. Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал о клубе.

Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться.

Мои ближайшие цели – освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы вернуть «Спартак» туда, где он должен быть», – сказал Николсон.

  • «Спартак» заплатил за ямайца 9 миллионов евро.
  • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
  • Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (11)
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knikos
1642252317
ФНЛ ?
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Блямба
1642252487
"У нас два по всем наукам, Но ботанику мы знаем на пять. Пока живы растаманы из глубинки – Вавилону будет не устоять."(С) Б.Г. )
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oyabun
1642254166
Покажи Николсон всяким Ларссонам как надо забивать за Спартак. Может тогда и швед за ум возьмется?
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edw7777
1642255516
Честно говоря, звучит, как издевательство)))
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portero
1642258060
Достойное словоблудие!!!
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воинКС
1642266588
В свинарник!
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zigbert
1642271983
Будем надеяться что у тебя все получиться в Спартаке.
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вальтер79
1642331340
все правильно парень сказал вернуть в фнл а лучше в пфл))))))))
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