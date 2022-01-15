Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

Новичок «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы клубной пресс-службы о впечатлениях от Москвы и ближайших целях.

«В первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием. Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал о клубе.

Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться.

Мои ближайшие цели – освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы вернуть «Спартак» туда, где он должен быть», – сказал Николсон.