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    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Вест Хэмом». У него были проблемы с шеей

    «Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

    В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду.

    В преддверии игры у 36-летнего португальца были проблемы с шеей.

    • «МЮ» примет «Вест Хэм» сегодня в 18:00 мск.
    • В этом сезоне Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 3 часа назад

      "В этом сезоне Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста." - для 36 летнего? Вот с кем равняться нужно!!!! А не нашим РПЛным по клубам кальяны курить, табуретками бросаться и нихрена никакого нормально КПД не показывать!!!

      0
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан > Enter2006 3 часа назад

      +1

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      Рейтинг: +2059

      CSKA471 3 часа назад

      Капец скамейка конечно

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      Рейтинг: +725

      jek718875 3 часа назад

      УРЯЯЯЯЯЯЯ!шея подождёт!хорошо что проблема не с головой!

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