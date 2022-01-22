Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Вест Хэмом». У него были проблемы с шеей

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду.

В преддверии игры у 36-летнего португальца были проблемы с шеей.

«МЮ» примет «Вест Хэм» сегодня в 18:00 мск.

В этом сезоне Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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