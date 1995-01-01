Роналду может не сыграть с «Вест Хэмом». У него проблемы с шеей

Непростая игра будет для МЮ а тут еще проблемы с составом.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что участие форварда Криштиану Роналду в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» находится под вопросом.
У 36-летнего португальца возникли проблемы с шеей.
- «МЮ» примет «Вест Хэм» сегодня в 18:00 мск.
- В этом сезоне Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
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