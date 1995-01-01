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    Роналду может не сыграть с «Вест Хэмом». У него проблемы с шеей

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что участие форварда Криштиану Роналду в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» находится под вопросом.

    У 36-летнего португальца возникли проблемы с шеей.

    • «МЮ» примет «Вест Хэм» сегодня в 18:00 мск.
    • В этом сезоне Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 6 часов назад

      Непростая игра будет для МЮ а тут еще проблемы с составом.

      1
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      Рейтинг: +256

      ц 8 часов назад

      Должен выходить только в кубковых матчах и не выдрючиваться, а капризы надоели.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Lipatoff 9 часов назад

      Джорджина села неудачно)))

      0
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Неужели недовольная молодёжь руку приложила? )))

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      Рейтинг: +13159

      Cleaner 11 часов назад

      Роналду: - А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется, хоть в дом не заходи.

      Против возраста не попрешь...

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