Бохинен может перейти из ЦСКА в «Салернитану»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен интересен «Салернитане».

Итальянский клуб собирается арендовать хавбека до конца сезона за 250 тысяч евро.

У «Салернитаны» летом будет право выкупа. Общая сумма сделки может достичь 3,5 миллиона евро.

ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.

в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро. С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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