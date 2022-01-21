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    Бохинен может перейти из ЦСКА в «Салернитану»

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен интересен «Салернитане».

    Итальянский клуб собирается арендовать хавбека до конца сезона за 250 тысяч евро.

    У «Салернитаны» летом будет право выкупа. Общая сумма сделки может достичь 3,5 миллиона евро.

    • ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
    • С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: Salernitana News

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    21.01.2022 16:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 8 часов назад

      В аренду за 350 тысяч евро, а продать за 2 млн. евро и не менее. Свои
      затраты на игрока надо окупать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13275

      Skull_Boy 8 часов назад

      Пусть уходит, просто нереальный тупой трансфер

      0
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      Рейтинг: +1678

      Dr.Metal > Skull_Boy 4 часа назад

      Да у ЦСКА не тупых трансферов последние несколько лет и не было

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