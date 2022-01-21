Бохинен может перейти из ЦСКА в «Салернитану»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен интересен «Салернитане».
Итальянский клуб собирается арендовать хавбека до конца сезона за 250 тысяч евро.
У «Салернитаны» летом будет право выкупа. Общая сумма сделки может достичь 3,5 миллиона евро.
- ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
- С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб
Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»
Источник: Salernitana News