«Ювентус» готов продать де Лигта за 65 миллионов

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может сменить команду летом.
Туринский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 65 миллионов евро.
На голландца претендуют «Барселона», «Бавария» и «Челси».
- Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 23 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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Источник: Goal