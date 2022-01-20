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    «Ювентус» готов продать де Лигта за 65 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может сменить команду летом.

    Туринский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 65 миллионов евро.

    На голландца претендуют «Барселона», «Бавария» и «Челси».

    • Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 23 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: Goal

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    20.01.2022 19:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      Вместе мальчишки в Аяксе хорошо играли, хорошо их клуб распиарил и втюхал...
      Молодцы!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2059

      CSKA471 6 часов назад

      Еще один переоцененный галандец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56941

      portero > CSKA471 2 часа назад

      Там феерила команда, старички удачно использовали лучшие качества молодых, выйдя из зоны комфорта, молодые не тянут, нет поддержки...

      0
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 6 часов назад

      Обменяйтесь с Зенитом на Азмуна.

      0
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