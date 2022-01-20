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    «Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)

    «Реал» уже договорился с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    Стороны согласовали контракт до лета 2028 года. По его условиям француз будет зарабатывать 21 миллион евро ежегодно.

    Кроме того, 23-летнему футболисту выплатят подписной бонус в размере 40 миллионов и передадут ему 50 процентов визуальных прав.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
    • Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.

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    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере – 2,1 миллиона подписчиков.

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    20.01.2022 09:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +864

      Artemka444 14 часов назад

      Летом всё решится!!!!

      0
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      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 15 часов назад

      Пока это фейк

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      Lipatoff 15 часов назад

      Вини на выход? А ведь он сейчас лучше Мбапе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11387

      DeStar > Lipatoff 13 часов назад

      а мбаппе слева в нападении играет разве?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +11387

      DeStar > Lipatoff 13 часов назад

      у реала справа никого нет - бэйл, васкес, асенсио.. вот теперь на их место будет мбаппе

      0
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff > DeStar 11 часов назад

      Но справа он вроде тоже не играл, по игре всегда смещается влево, даже в ПСЖ, а Месси был по центру

      0
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      Рейтинг: +117

      pele1981 15 часов назад

      Все по делу! Лучшие должны играть в лучших клубах!!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 15 часов назад

      А мы все....ем за копейки на благо общества.а черножопые мяч катают за миллионы.е5аный мир.а люди глотает пыль сидя на диване.
      Как в Казахстане надо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2427

      Чермындыр > 3meeeD 15 часов назад

      В чем проблема? Иди катай мяч за миллионы. Будешь в шоколаде

      4
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      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      50% от рекламы, это больше его зарплаты будет... у Роналду и Месси точно больше...

      0
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      Рейтинг: +1126

      Karpathian 15 часов назад

      черные дорожают)))

      4
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff > Karpathian 15 часов назад

      Как нефть))

      2
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 16 часов назад

      Пиз..ц

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