«Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)

«Реал» уже договорился с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Стороны согласовали контракт до лета 2028 года. По его условиям француз будет зарабатывать 21 миллион евро ежегодно.

Кроме того, 23-летнему футболисту выплатят подписной бонус в размере 40 миллионов и передадут ему 50 процентов визуальных прав.

В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.

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