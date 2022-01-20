«Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)

«Реал» уже договорился с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Стороны согласовали контракт до лета 2028 года. По его условиям француз будет зарабатывать 21 миллион евро ежегодно.
Кроме того, 23-летнему футболисту выплатят подписной бонус в размере 40 миллионов и передадут ему 50 процентов визуальных прав.
- В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
- Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.
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Источник: ABC
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