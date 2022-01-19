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  • Галицкий: «Лучшие российские и европейские игроки должны выступать в РПЛ»

Галицкий: «Лучшие российские и европейские игроки должны выступать в РПЛ»

19 января 2022, 21:26
7

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскрыл свою футбольную философию. Он считает, что российские игроки не должны уезжать за рубеж.

«Я очень уважаю Дмитрия Губерниева, может, из-за него только биатлон смотрю. Но когда он говорит, что футболист хочет быть в теплой ванне и не хочет ехать на Запад, я продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Лучшие российские, европейские игроки – любые. Лучшие должны играть в России, если мы хотим сделать наш чемпионат лучше», – убежден Галицкий.

  • Галицкий содержит «Краснодар» 14 лет.
  • Клуб играл в группе Лиги чемпионов.
  • Сейчас команда занимает в РПЛ 5-е место.

Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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Enter2006
1642617006
"Я очень уважаю Дмитрия Губерниева" - всё, после этого можно не читать, если ган*до*на уважает...
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Боцман59rus
1642619554
_ к примеру я, только из- за этого озабоченного и.п.л.а.н.а биатлон не смотрю ...и вообще глупость со Стороны Галицкого в футбольном контексте, ссылаться на этого дол ...ё.б.а>)))
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Parham
1642619760
Что-то не то в голове Галицкого, последнее время!
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Юрий Крутько
1642620317
Вот это подход,к этому надо стремиться...
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Форвард 79
1642655827
Молодец! Патриотично! Классно было бы, но увы, это мало вероятно
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За Московский ЦСКА
1642674005
Красавчик. Жаль,что кучерявый менеджер из ЦСКА ,скупает весь отстой и в России и за границей .
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rash1959
1642674643
Видать Галицкий очень сильно болен.
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