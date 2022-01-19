Галицкий: «Лучшие российские и европейские игроки должны выступать в РПЛ»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскрыл свою футбольную философию. Он считает, что российские игроки не должны уезжать за рубеж.

«Я очень уважаю Дмитрия Губерниева, может, из-за него только биатлон смотрю. Но когда он говорит, что футболист хочет быть в теплой ванне и не хочет ехать на Запад, я продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Лучшие российские, европейские игроки – любые. Лучшие должны играть в России, если мы хотим сделать наш чемпионат лучше», – убежден Галицкий.