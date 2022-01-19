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    Галицкий: «Лучшие российские и европейские игроки должны выступать в РПЛ»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскрыл свою футбольную философию. Он считает, что российские игроки не должны уезжать за рубеж.

    «Я очень уважаю Дмитрия Губерниева, может, из-за него только биатлон смотрю. Но когда он говорит, что футболист хочет быть в теплой ванне и не хочет ехать на Запад, я продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Лучшие российские, европейские игроки – любые. Лучшие должны играть в России, если мы хотим сделать наш чемпионат лучше», – убежден Галицкий.

    • Галицкий содержит «Краснодар» 14 лет.
    • Клуб играл в группе Лиги чемпионов.
    • Сейчас команда занимает в РПЛ 5-е место.

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    19.01.2022 21:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4936

      rash1959 12 часов назад

      Видать Галицкий очень сильно болен.

      0
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      Рейтинг: +332

      За Московский ЦСКА 12 часов назад

      Красавчик. Жаль,что кучерявый менеджер из ЦСКА ,скупает весь отстой и в России и за границей .

      0
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 17 часов назад

      Молодец!
      Патриотично!
      Классно было бы, но увы, это мало вероятно

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      Рейтинг: +918

      Юрий Крутько 19 января, 22:25

      Вот это подход,к этому надо стремиться...

      1
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      Рейтинг: +1356

      Parham 19 января, 22:16

      Что-то не то в голове Галицкого, последнее время!

      1
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      Рейтинг: +26417

      Боцман59rus 19 января, 22:12

      _ к примеру я, только из- за этого озабоченного и.п.л.а.н.а биатлон не смотрю ...и вообще глупость со Стороны Галицкого в футбольном контексте, ссылаться на этого дол ...ё.б.а>)))

      1
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 21:30

      "Я очень уважаю Дмитрия Губерниева" - всё, после этого можно не читать, если ган*до*на уважает...

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