УЕФА: «Решение о стоимости билетов на финал ЛЧ не принято. Объявим цены в марте»

В УЕФА прокомментировали информацию «Матч ТВ» о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.

Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.

«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.

Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.

Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».

«Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.

Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»