Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    УЕФА: «Решение о стоимости билетов на финал ЛЧ не принято. Объявим цены в марте»

    В УЕФА прокомментировали информацию «Матч ТВ» о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.

    Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.

    «На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.

    Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

    • Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.
    • Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».
    • «Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.

    Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 14:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      jek718875 19 января, 17:56

      Знаем мы этих буржуев,сделают от 16 до 240

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru