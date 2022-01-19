УЕФА: «Решение о стоимости билетов на финал ЛЧ не принято. Объявим цены в марте»

В УЕФА прокомментировали информацию «Матч ТВ» о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.
«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.
Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.
- Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.
- Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».
- «Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.
Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»
Источник: ТАСС