Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.

Купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.

«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов – неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России.

Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», – сказал Колосков.