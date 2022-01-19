Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.
Купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.
«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов – неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России.
Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», – сказал Колосков.
- Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.
- Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».
- «Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.
Источник: Sport24