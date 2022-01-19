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  • Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

19 января 2022, 14:10
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.

Купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.

«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов – неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России.

Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», – сказал Колосков.

  • Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.
  • Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».
  • «Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.

Источник: Sport24
Лига чемпионов
Комментарии (8)
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Rabinovi_ch
1642590798
Нормальные цены для финала Лиги Чемпионов. Да, не для рядового зрителя. Но и приедут в основном иностранцы.
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Enter2006
1642591470
Тебя, суку, бы на завод, на пару лет хотя бы с зарплатами простых работяг, ты изменил бы свою точку зрения.
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Paladius
1642595270
8-15 тысяч может и нормальная цена для россиян. Ну а все что выше это для коррупционеров, потому что среднестатистический россиянин себе точно не сможет позволить такие развлечения, а оставит на семью и конскую ипотеку-кабалу.
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vladimir-7
1642595656
Нормальные цены для сотрудников Милера и Сенчина, а также сенаторов СФ и депутатов ГД.
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Блямба
1642599598
Б... " Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем» С...кааааа. Это Ваши соотечественники ,и Ваши проблемы.. наши проблемы-"когда вы все обожрётесь и передохните?" ((((
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jek718875
1642603647
Да, видно далеко господин КОЛОСКОВ от народа
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Axe111
1642603697
ПОЧЕТНЫЙ!!!!! Детям деньги смс-ками СОБИРАЮТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛЬЧИКАХ!!!!! ФУ
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Hektor 84
1642698462
Да при том что народ живет в нищете!
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