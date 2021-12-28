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    Колосков – о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.

    Купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.

    «Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов – неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России.

    Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», – сказал Колосков.

    • Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая.
    • Финал ЛЧ не проходил в России с 2008 года, когда его принимали столичные «Лужники».
    • «Газпром Арена» принимала Кубок конфедераций, ЧМ-2018, Евро-2020.

    Источник: Sport24

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    19.01.2022 14:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Да при том что народ живет в нищете!

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 18:59

      Да нормально все у кремлевских. Подумаешь, какие то 120 ТЫСЯЧ. Всего то четыре средних зарплаты по стране...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 17:48

      ПОЧЕТНЫЙ!!!!! Детям деньги смс-ками СОБИРАЮТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛЬЧИКАХ!!!!! ФУ

      0
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      Рейтинг: +712

      jek718875 19 января, 17:47

      Да, видно далеко господин КОЛОСКОВ от народа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4066

      Блямба 19 января, 16:39

      Б...
      " Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем»
      С...кааааа.
      Это Ваши соотечественники ,и Ваши проблемы..
      наши проблемы-"когда вы все обожрётесь и передохните?"

      ((((

      5
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 19 января, 15:34

      Нормальные цены для сотрудников Милера и Сенчина, а также сенаторов СФ и депутатов ГД.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Paladius 19 января, 15:27

      8-15 тысяч может и нормальная цена для россиян. Ну а все что выше это для коррупционеров, потому что среднестатистический россиянин себе точно не сможет позволить такие развлечения, а оставит на семью и конскую ипотеку-кабалу.

      0
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 14:24

      Тебя, суку, бы на завод, на пару лет хотя бы с зарплатами простых работяг, ты изменил бы свою точку зрения.

      5
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      Рейтинг: +717

      Rabinovi_ch 19 января, 14:13

      Нормальные цены для финала Лиги Чемпионов.

      Да, не для рядового зрителя. Но и приедут в основном иностранцы.

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