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    «Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

    «Барселона» рассматривает вариант с уходом нападающего Усмана Дембеле в январе.

    Каталонский клуб не может продать игрока, поскольку он блокирует любые переговоры.

    В связи с этим «Барса» может предложить французу расторгнуть контракт, что позволило бы сэкономить на его зарплате.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    «Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      gano29 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +56812

      portero 1 час назад

      Надеюсь с этим куском говна клубы будут составлять грамотно контракт...

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      Рейтинг: +144

      Lipatoff 2 часа назад

      Надеюсь ему от болел придут тёплые сообщения с бананами

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      Рейтинг: +1577

      кто там 2 часа назад

      ахах) а как же они его хотели подписать то, подкупали его что бы ОНО бойкотировало тренировки в БД и тд)

      отличный трансфер) определённо обскакали гольфистку из Мадрида.

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      Рейтинг: +10

      sеrgеу 2 часа назад

      Если делаете ставки pro100bets.ru

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      Рейтинг: +13246

      Skull_Boy 2 часа назад

      4 года в команде, а толку нет

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