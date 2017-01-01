«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
«Барселона» рассматривает вариант с уходом нападающего Усмана Дембеле в январе.
Каталонский клуб не может продать игрока, поскольку он блокирует любые переговоры.
В связи с этим «Барса» может предложить французу расторгнуть контракт, что позволило бы сэкономить на его зарплате.
- Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
- Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
«Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)