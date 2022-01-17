«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

«Барселона» рассматривает вариант с уходом нападающего Усмана Дембеле в январе.

Каталонский клуб не может продать игрока, поскольку он блокирует любые переговоры.

В связи с этим «Барса» может предложить французу расторгнуть контракт, что позволило бы сэкономить на его зарплате.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

«Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)