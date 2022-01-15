«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» без Роналду и Рэшфорда

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллес, Неманя Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга, Эдинсон Кавани.
Запасные: Дин Хендерсон, Том Хитон, Фил Джонс. Харри Магуайр, Джесси Лингард, Хуан Мата, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.
- Матч начнется в 20:30 по Москве.
- Криштиану Роналду не попал в заявку из-за проблем с бедром.
- На этой неделе «Манчестер Юнайтед» уже победил «Астон Виллу» в Кубке Англии (1:0).
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»