Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» без Роналду и Рэшфорда

    Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

    «Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллес, Неманя Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга, Эдинсон Кавани.

    Запасные: Дин Хендерсон, Том Хитон, Фил Джонс. Харри Магуайр, Джесси Лингард, Хуан Мата, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.

    • Матч начнется в 20:30 по Москве.
    • Криштиану Роналду не попал в заявку из-за проблем с бедром.
    • На этой неделе «Манчестер Юнайтед» уже победил «Астон Виллу» в Кубке Англии (1:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92960
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru