«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» без Роналду и Рэшфорда

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллес, Неманя Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга, Эдинсон Кавани.

Запасные: Дин Хендерсон, Том Хитон, Фил Джонс. Харри Магуайр, Джесси Лингард, Хуан Мата, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.