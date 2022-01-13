Смолов попрощался с «Локомотивом»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из «Локомотива».

«Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что!

Это очень ценно и я всегда буду это помнить! Успехов «Локо», – написал футболист.

31-летний Смолов выступал за «Локомотив» с лета 2018 года.

Он провел 98 матчей, забил 29 голов и сделал 12 ассистов.