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    «Готов к новому вызову». «Динамо» показало фото Смолова с медосмотра

    Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новые фотографии нападающего Федора Смолова.

    На кадрах новичок столичной команды проходит медицинское обследование.

    «Федор Михайлович готов к новому вызову», – говорится в описании к публикации.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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