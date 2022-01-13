«Готов к новому вызову». «Динамо» показало фото Смолова с медосмотра

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новые фотографии нападающего Федора Смолова.
На кадрах новичок столичной команды проходит медицинское обследование.
«Федор Михайлович готов к новому вызову», – говорится в описании к публикации.
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Динамо»