Коутиньо: «Джеррард рассказал мне об амбициях «Астон Виллы». Восхищаюсь им»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отметил роль главного тренера Стивена Джеррарда в своем трансфере. Бразилец арендован у «Барселоны».

«Я много говорил с Джеррардом, он рассказал мне о клубе и его амбициях. Надеюсь получать удовольствие от футбола.

Давно знаю Стивена. Я играл с ним в «Ливерпуле» и многому научился. Восхищаюсь этим человеком», – сказал Коутиньо.