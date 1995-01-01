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    Коутиньо: «Джеррард рассказал мне об амбициях «Астон Виллы». Восхищаюсь им»

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отметил роль главного тренера Стивена Джеррарда в своем трансфере. Бразилец арендован у «Барселоны».

    «Я много говорил с Джеррардом, он рассказал мне о клубе и его амбициях. Надеюсь получать удовольствие от футбола.

    Давно знаю Стивена. Я играл с ним в «Ливерпуле» и многому научился. Восхищаюсь этим человеком», – сказал Коутиньо.

    • «Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа.
    • Игрок дебютирует за новый клуб 15 января в матче с «МЮ».
    • «Астон Вилла» идет в АПЛ 14-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Астон Виллы»

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