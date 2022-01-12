Коутиньо: «Джеррард рассказал мне об амбициях «Астон Виллы». Восхищаюсь им»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отметил роль главного тренера Стивена Джеррарда в своем трансфере. Бразилец арендован у «Барселоны».
«Я много говорил с Джеррардом, он рассказал мне о клубе и его амбициях. Надеюсь получать удовольствие от футбола.
Давно знаю Стивена. Я играл с ним в «Ливерпуле» и многому научился. Восхищаюсь этим человеком», – сказал Коутиньо.
- «Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа.
- Игрок дебютирует за новый клуб 15 января в матче с «МЮ».
- «Астон Вилла» идет в АПЛ 14-й.
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»