«Спартак» подтвердил приглашение в клуб нутрициониста

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о вхождении в тренерский штаб команды специалиста по нутрициологии.
«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведeт подготовку к сборам по своей линии», – сказал Зеленов.
- «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
- В декабре команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.
- Нутрициология – наука, изучающая механизмы здорового питания.
Источник: «Чемпионат»