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    «Спартак» подтвердил приглашение в клуб нутрициониста

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о вхождении в тренерский штаб команды специалиста по нутрициологии.

    «Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведeт подготовку к сборам по своей линии», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
    • В декабре команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.
    • Нутрициология – наука, изучающая механизмы здорового питания.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.01.2022 23:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12293

      NewLife 33 минуты назад

      Еще нужен косметолог и маникюрщица для Заремы за счет клуба. Насчет жратвы, португалец может порадовать спартачей прекрасным португальским блюдом - личинки угрей, выловленные у берегов Португалии во время их миграции из Саргассова моря в европейские реки и озера. И портвешок у португалов супер - радует и согревает горло.

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      Рейтинг: +450

      Solist345345 57 минут назад

      Такое впечатление, Зарема себе подбирает специалистов: диетологов, массажистов всяких.

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