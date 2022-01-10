«Спартак» подтвердил приглашение в клуб нутрициониста

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о вхождении в тренерский штаб команды специалиста по нутрициологии.

«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведeт подготовку к сборам по своей линии», – сказал Зеленов.