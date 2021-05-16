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    Холл: «Был в шоке, когда увидел себя в старте «Челси». Нервничал пару часов»

    Полузащитник «Челси» Льюис Холл поделился эмоциями от дебюта. Он вышел в основе на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1).

    «Когда я увидел свое имя в старте, это был мгновенный шок. Пару часов нервничал. Я сидел и думал: «Вау, это тот день, которого я ждал».

    Как только я вышел на поле, фанаты подбодрили меня и дали уверенность», – сказал Холл.

    • Холл отыграл весь матч и сделал ассист.
    • Также он участвовал еще в 2 голевых атаках.
    • «Честерфилд» представляет 5-й по силе дивизион Англии.

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    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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