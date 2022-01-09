Холл: «Был в шоке, когда увидел себя в старте «Челси». Нервничал пару часов»

Полузащитник «Челси» Льюис Холл поделился эмоциями от дебюта. Он вышел в основе на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1).

«Когда я увидел свое имя в старте, это был мгновенный шок. Пару часов нервничал. Я сидел и думал: «Вау, это тот день, которого я ждал».

Как только я вышел на поле, фанаты подбодрили меня и дали уверенность», – сказал Холл.

Холл отыграл весь матч и сделал ассист.

Также он участвовал еще в 2 голевых атаках.

«Честерфилд» представляет 5-й по силе дивизион Англии.

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