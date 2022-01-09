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  • Холл: «Был в шоке, когда увидел себя в старте «Челси». Нервничал пару часов»

Холл: «Был в шоке, когда увидел себя в старте «Челси». Нервничал пару часов»

9 января 2022, 11:57
3

Полузащитник «Челси» Льюис Холл поделился эмоциями от дебюта. Он вышел в основе на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1).

«Когда я увидел свое имя в старте, это был мгновенный шок. Пару часов нервничал. Я сидел и думал: «Вау, это тот день, которого я ждал».

Как только я вышел на поле, фанаты подбодрили меня и дали уверенность», – сказал Холл.

  • Холл отыграл весь матч и сделал ассист.
  • Также он участвовал еще в 2 голевых атаках.
  • «Честерфилд» представляет 5-й по силе дивизион Англии.

17-летний дебютант Холл – с отрывом лучший игрок «Челси» в матче с «Честерфилдом»

Холл: «Наконец-то достиг цели – сыграл за «Челси»

Холл – самый молодой игрок в старте «Челси» в истории Кубка Англии

Источник: твиттер Absolute Chelsea
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Челси Холл Льюис
Комментарии (3)
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portero
1641723235
Хороший дебют получился. Вот так и надо молодых подтягивать, а не ленивых легов, за откаты привозить...
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Project Бабангида
1641724217
я когда в школьную стен газету по дисциплинарной линии попал , тоже нервничал, волновался. а потом когда там прописался, пришла известность за ней популярность...волнение как то само собой прошло
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hgjgh87
1641728812
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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